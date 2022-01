A l'Est, la mauvaise passe de Milwaukee continue. En déplacement à Atlanta dans la nuit de lundi à mardi, les Bucks ont été encore une fois battus (121-114). Pourtant, les champions NBA en titre avaient fait le travail lors des deux premiers quart-temps et semblaient bien parti (50-62), mais les Hawks ont réagi avec la manière par la suite. A la State Farm Arena, Trae Young (30 points et 11 passes) a bonifié le collectif des siens (six joueurs à plus de dix points) pour renverser l'équipe de Giannis Antetokounmpo (27 points, 6 rebonds et 6 passes) et de Khris Middleton (34 points et 7 rebonds). Cela fait désormais six défaites lors des huit derniers matchs pour ces derniers, avant d'accueillir les Memphis Grizzlies.