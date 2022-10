Less Celtics, eux récemment chamboulés par des remous internes, avec la suspension de leur entraîneur Ime Udoka pour sa relation intime "inappropriée" avec une employée du club, ont également commencé du bon pied en battant les Sixers (126-117). Le duo Jayson Tatum/Jaylen Brown a été déterminant, avec 70 points cumulés, offrant un succès encourageant au coach intérimaire Joe Mazzulla, qui était jusque-là l'adjoint d'Udoka.

Tatum a montré la voie aux "C's" en inscrivant dans le troisième quart-temps 17 de ses 35 points (à 13/20 aux tirs, 12 rbds), pour donner aux siens une avance de 10 unités. Elle a culminé à 16 dans le dernier acte, Jaylen Brown prenant le relais en ajoutant 13 pions, pour finir lui aussi avec 35.

En face, James Harden a pourtant été performant, mais pas jusqu'au bout, auteur lui aussi de 35 points, dont 4 seulement dans le dernier quart-temps. L'arrière a aussi alimenté, avec le Celtic Marcus Smart, la première édition de la saison du "Shaqtin' a Fool", le bêtisier commenté par l'ancienne star des Lakers Shaquille O'Neal pour l'émission "NBA on TNT". Avec un dribble croisé, "The Beard" (le barbu) a surpris son vis-à-vis, qui a simulé une poussée en se laissant tomber au sol. Prenant tout son temps pour shooter derrière l'arc, histoire de chambrer un peu, Harden a fait un... "air ball", le ballon manquant totalement sa cible. L'autre star de Philly, Joel Embiid n'a pas démérité non plus (26 pts, 15 rbds, 5 passes), à l'image du cinq majeur, le bât blessant du côté des remplaçants (11 pts inscrits contre 34 pour ceux des C's).