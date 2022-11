Phoenix a battu Golden State (130-119), malgré 50 points de Stephen Curry. Derrière la performance de taille (17/28 aux tirs dont 7/11 à trois points, 9 rbds), la frustration pouvait se lire sur le visage du MVP de la dernière finale, après cette huitième défaite concédée en autant de déplacements. Du jamais vu pour un champion sortant (12e). En cause, une nouvelle fois, la passivité de l'arrière-garde des Warriors, qui accuse une moyenne indigne de 124,3 points encaissés hors de leurs bases. "Ce n'est pas ce qu'on peut faire de mieux en attaque qui me préoccupe, mais notre capacité à défendre", déplorait déjà l'entraîneur Steve Kerr à la mi-temps (72-65). Il va devoir vite trouver une solution. Côté Suns, le collectif a fonctionné à plein régime avec un cinq majeur entre 13 et 29 points, le plus prolifique ayant été Cameron Payne, juste devant Devin Booker (27 pts). De quoi remonter à la 2e place à l'Ouest, juste devant Denver, surpris chez lui (106-103) par les Knicks de Julius Randle (34 pts, 11 rbds).