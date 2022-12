En grande forme tous les deux, l'intérieur Bam Adebayo, 31 points et 10 rebonds, et Jimmy Butler, 26 points, ont permis au Heat de Miami de battre les Clippers de Los Angeles 115-110. Adebayo a réussi 14 tirs sur 21 et fait quatre passes, alors que Butler, six fois All-Star, a ajouté huit rebonds, cinq passes et quatre interceptions tout en marquant les huit derniers points du Heat. Ce résultat vient à point pour Miami, après deux défaites consécutives, et permet au Heat d'afficher un bilan provisoire de 12 victoires et 14 défaites, à la 10e place de la Conférence Est. Les L.A. Clippers, emmenés par Paul George (29 points, huit rebonds et sept passes) sont tombés à 14-13, neuvièmes de la Conférence Ouest.