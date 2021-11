C'est de loin l'action de la nuit en NBA. Rudy Gobert qui se relève fou de rage et ceinture Myles Turner après que ce dernier l'a bousculé volontairement et envoyé au sol et l'accroche fermement par le maillot sans pour autant le faire tomber, avant que les joueur des deux équipes ne viennent s'en mêlée et que la tension ne mette de longues secondes à retomber. Quatre joueurs ont fait les frais de cette fin de match très agitée entre le Jazz et les Pacers sur le parquet de Salt Lake City et été logiquement expulsés. Il s'agit bien évidemment des deux principaux protagonistes Gobert et Turner, mais aussi de Joe Ingles et Donovan Mitchell, coupables d'être venus mettre de l'huile sur le feu ensuite. Tous ont été invités après la rencontre à revenir sur cette altercation marquée principalement par la réaction sanguine du pivot français, furieux d'avoir été balancé au sol par Turner. "Il a fait faute sur moi, je suis tombé, j'ai tiré sur son maillot. Il avait commis une faute, j'en ai commis une aussi. Je me relève, il me frappe dans le dos je crois et puis voilà... Je l'ai accroché ensuite pour qu'il ne fasse pas quelque chose d'autre", analysait ainsi après-coup le Saint-Quentinois, conscient de toute façon que cette échauffourée n'irait pas bien loin.

Turner : "Je ne pouvais pas laisser passer ça"



"On sait que l'on ne va pas se battre. Même si ça fait bien devant les caméras, les gars doivent arrêter d'agir comme s'ils allaient se battre, parce que nous savons très bien qu'au bout de deux secondes, vingt mecs de la sécurité vont venir se mettre entre nous. Je sais que je ne vais pas me battre sur un parquet." Turner le savait lui aussi. Il n'empêche que le bouillant pivot des Pacers, probablement vexé de s'être fait plusieurs fois postériser par "Gobzilla", estime qu'il se devait de poursuivre l'altercation dès lors que le Français a cherché à régler ses comptes avec lui. "Tout cela aurait pu être évité, mais quand il m'a pris par le bas, je ne pouvais pas laisser passer ça, alors ça a continué, mais je n'ai rien fait de mal", expliquait le Pacer tandis que Gobert, reconnaissant au passage qu'il est "très facile à trouver si on (le) cherche, regrettait que les joueurs qui "veulent faire plus" ne le fassent pas "hors du terrain, sans sécurité, comme des hommes" et avouait, cette fois sur le ton de la plaisanterie, que "son coach de boxe était dans la salle", mais que ce n'est pas pour autant qu'il allait "mettre une patate alors qu'il ne s'était pas du tout senti menacé, être suspendu et faire du mal à l'équipe". Pour Donovan Mitchell, venu conclure le débat, tout est de la faute des arbitres qui "ne savent pas tracer la ligne suffisamment tôt et permettent aux choses de devenir incontrôlables". Chacun se fera son opinion.