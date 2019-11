Et de cinq ! Denver et les Clippers font partie des équipes en forme du moment en NBA. Ils l'ont confirmé une fois de plus dimanche soir en enchaînant tous deux une cinquième victoire de rang, aux dépens de Phoenix (116-104) pour l'un et de New Orleans (134-109) pour l'autre. Dominateurs de bout en bout face à des Pelicans toujours privés du numéro 1 de la dernière draft Zion Williamson - Lonzo Ball, de retour, a lui compilé 9 points, 5 passes et 4 rebonds - mais portés par Brandon Ingram (24 points, 8 rebonds, 5 passes) les Clippers ont pu s'appuyer sur un Montrezl Harrell encore auteur d'un match assez dingue en sortie de banc, avec 34 points (13 sur 18 aux tirs), 12 rebonds et 2 contres. Décisif deux jours plus tôt contre Houston, Lou Williams, le meilleur sixième homme de la ligue, a lui aussi apporté une fois de plus son écot (19 points) à ce douzième succès (12-5) des coéquipiers du tandem Kawhi Leonard - Paul George. Précieux également (26 points, 6 passes pour le premier, 18 points, 5 rebonds) pour leur deuxième match côte à côte, les deux hommes n'ont pas livré le match de leur vie pour autant, notamment sur le plan de l'adresse (7 sur 19 pour Leonard, 6 sur 20 pour George). Mené à la pause (57-52) par les Suns d'un très bon Elie Okobo (16 points en 28 minutes à 6 sur 11 aux tirs, dont 3 sur 4 de loin, 4 passes et 2 rebonds), Denver a davantage souffert pour venir à bout de Phoenix, là aussi à domicile. Le dauphin des Lakers et deuxième de la Conférence Ouest devant les... Clippers a fait la différence en seconde mi-temps grâce à Paul Millsap (23 points), Jamal Murray (22) et Will Barton (22), faisant oublier un Nikola Jokic (8 points, 13 rebonds) beaucoup moins en vue qu'à son habitude. Un réveil au retour des vestiaires qui permet aux Nuggets de poursuivre leur belle série.