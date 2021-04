Deux jours après une victoire arrachée face aux Knicks (101-99), les Celtics ont remis ça contre Minnesota à domicile où il a fallu en passer par la prolongation (145-136). Que ce fut dur mais Boston a pu compter sur une prestation hors-normes. Celle de Jayson Tatum qui était en feu et a signé la plus grosse performance de sa carrière avec ni plus ni moins que 53 points amassés sur le parquet bostonien !



Tatum a brillé de mille feux mais il avait pourtant un regret après la rencontre. Un seul. Celui de l’absence de son fils de deux ans qui n’a pu assister à l’exploit de son papa. « Cela signifie simplement que je vais devoir le refaire un jour. Il sera là la prochaine fois », a décrété l’ailier. Parfois dilettante, le joueur au numéro 0 avait laissé ses errements passagers au vestiaire cette fois et a permis aux Celtics d’enfiler une 27eme victoire cette saison au terme d’une rencontre splendide, postant Boston à la 7eme place de la Conférence Est (26 défaites) avec une 4eme position assez proche.





Tatum a dansé avec les Loups

Impressionnant, Tatum a obtenu le dernier mot en claquant 18 unités dans le quatrième quart-temps et la prolongation pour exterminer les Wolves, cancres de la NBA (dernier de la Conférence Ouest avec 13 succès et un 40eme revers). Tatum a dansé avec les Loups qui ont donné du fil à retordre aux Celtics en menant de 14 points après 12 minutes et après avoir encaissé un 13-2 sous la houlette de Juancho Hernangomez (25-39).



En difficulté, Boston revient alors avec des dunks de Josh Okogie et le tir primé d’Antony Edwards (46-60 à quatre minutes de la pause) mais se fait distancer (-17) dans le troisième acte suite à une claquette inspirée de Jaden McDaniels (79-62). Accompagné par Smart et Brown, Tatum sonne alors la révolte et passe 17 points en l’espace de six minutes dont deux paniers à 3 points et un dunk d’enfer. 92-94 puis 97 partout après deux paniers de Kemba Walker au début du quatrième quart.

The youngest player in franchise history to score 50+ points 😤☘️@TDBank_US | #HumanBehindTheNumber pic.twitter.com/H1wBjoOZoJ

— Boston Celtics (@celtics) April 10, 2021





Tatum efface son précédent record de 41 points

Tatum poursuit alors son œuvre, passe un 3 points dans la foulée de Payton Pritchard et enchaine avec deux autres fusées derrière l’arc. A plus de trois minutes de la fin, cela se profile idéalement pour les Celtics mais Edwards s’illustre au dunk et le duo Russell-Towns brillent à 3 points. Tatum réplique sur un dunk en contre-attaque, D’Angelo Russell lui emboite le pas avec un nouveau tir primé, aidé de la planche, et égalise (124-124).

Tatum : « Une soirée dont je me souviendrai toujours »

🤯 53 POINTS FOR JAYSON TATUM 🤯@jaytatum0 reaches a career high and scores the most @celtics points since Larry Bird to power Boston in OT! pic.twitter.com/70sOxa8Lab

— NBA (@NBA) April 10, 2021



« On fire », Tatum poursuit son œuvre et lance la prolongation sur un dunk, Jaylen Brown et Kemba Walker font très mal à 3 points à deux reprises et les Loups peuvent crier car une nouvelle déconvenue se profile. Tatum confirme cet état de fait avec trois lancers, atteignant ses 53 points, et Tristan Thompson achève Minnesota sur un dernier lay-up (145-136). A 23 ans, Tatum efface son précédent record de 41 pions et réalise son premier match à plus de 50 points, devenant le plus jeune joueur de l'histoire des C's à réussir cela devant... Larry Bird. « Marquer 50 points est une énorme chose dans cette Ligue, surtout à cet âge. C’est une soirée dont je me souviendrai toujours. Chaque victoire est importante en ce moment, donc nous allons la prendre », s’est réjoui le All-Star. La dernière fois qu’un élément de Boston avait passé 53 unités, c’était Isaiah Thomas le 2 mai 2017 en finale de la Conférence Est.