Ces Warriors sont décidément incroyables. Déjà privés de DeMarcus Cousins et Kevin Durant depuis le début de la série, les champions en titre se sont présentés, lundi, pour leur match 4 chez les Blazers sans Andre Iguodala, à son tour obligé de passer par la case infirmerie. Mais malgré cette nouvelle absence, Golden State a trouvé les ressources pour l’emporter une nouvelle fois au Moda Center, s’imposant 119-117 après prolongation et complétant ainsi son "sweep".

Et ce succès arraché de haute lutte n’est pas sans rappeler les victoires décrochées lors des matches 2 et 3. Car après avoir vainement compté jusqu'à 17 et 18 points d’avance lors des deux précédentes rencontres, c’est de nouveau un avantage de 17 points dans le troisième acte que les Blazers ont dilapidé, Damian Lillard manquant en outre le panier de la victoire dans les ultimes secondes du quatrième quart.

For the fifth straight year, the Warriors are Western Conference Champions pic.twitter.com/J1sazWHJtk — Golden State Warriors (@warriors) 21 mai 2019

Quelques instants auparavant, Stephen Curry ne s’était pas privé de crucifier les Blazers derrière la ligne des trois points mais son tir primé allait être justement annulé en raison d’un marché préalable. Ce n’était que partie remise et c’est finalement Draymond Green qui allait sceller le sort du match à longue distance durant la prolongation, Damian Lillard ayant bien de nouveau l’opportunité d’endosser le costume de sauveur mais se heurtant de nouveau à la défense de Draymond Green.

Green et Curry en vedettes

L’intérieur californien a encore été l’un des principaux artisans de cette quatrième victoire. Comme lors du match 3, il s’est d’ailleurs fendu d’un triple-double avec 18 points à 7 sur 13 aux tirs, 14 rebonds et 11 passes. De quoi donner des idées à l’inévitable Stephen Curry, qui non content de terminer meilleur marqueur du match avec 37 points à 11 sur 25 aux tirs, y a également été de son triple-double avec 13 rebonds et 11 passe en sus. C’est tout bonnement la première fois de l’histoire de la NBA que deux coéquipiers compilent un triple-double durant un match de playoffs.

Dès lors, Myers Leonard pouvait bien, côté Blazers, compiler 30 points à 12 sur 16 aux tirs et 12 rebonds pour aller avec les 28 points à 11 sur 24 aux tirs et 12 passes de Damian Lillard ou les 26 points à 10 sur 22 aux tirs de CJ McCollum, il en aurait fallu encore plus pour éviter un "sweep" et empêcher les Warriors d’entrer un peu plus dans l’histoire de la Ligue. Qualifiés pour leurs cinquièmes finales NBA consécutives, les hommes de Steve Kerr rejoignent en effet les Celtics dans la légende, seule équipe à pouvoir se targuer d’une telle constance au sommet avec une série de dix finales de rang entre 1957 et 1966.

Et après quatre confrontations face aux Cavaliers de LeBron James, Golden State affrontera cette fois le vainqueur de la série entre Milwaukee et Toronto, les Bucks menant pour l'heure 2 victoires à 1 avant le match 4, la nuit prochaine, au Canada. Et d'ici le coup d'envoi des Finals, le 30 mai prochain, nul doute que les Warriors auront récupéré certains de leurs blessés.