Troisième victoire de suite pour les Lakers, qui grimpent à la troisième place de la Conférence Ouest. Les Californiens ont dominé Houston (avant-dernier), comme il y a deux jours (95-85), cette fois sur le score de 119-117 au Staples Center au terme d’un match assez serré. Les champions 2020 ont en effet dû attendre le money-time pour faire la différence, alors que les Rockets menaient encore de onze points (le plus gros écart du match) au début du troisième quart. Alors que le score était de 100-100 à 8’15 de la fin, les Lakers ont signé un 8-2 qui leur a permis de creuser l’écart, et les Rockets n’ont jamais réussi à repasser devant.

Ce sont pourtant les Texans qui ont eu la balle de match, puisqu’à 119-117, Kevin Porter Jr a tenté le « step back » à trois points de la victoire, à deux secondes de la fin, mais le ballon a touché le cercle sans y rentrer. Les Lakers s’en sortent bien, et pourront dire merci à LeBron James, auteur de 14 de ses 30 points dans le dernier quart. Anthony Davis finit quant à lui avec 27 points et 9 rebonds et Russell Westbrook, qui est devenu le 34eme joueur à dépasser la barre des 22 000 points en carrière, avec 27 points, 9 rebonds et 7 passes. Côté Houston, les 26 points et 16 rebonds de Christian Wood n’ont pas suffi, mais il s’en est fallu de peu.