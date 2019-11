Quel match signé Luka Doncic ! L’international slovène a été la clé de voûte des Dallas Mavericks à l’occasion de leur court succès à domicile face aux San Antonio Spurs, battus pour la sixième fois de suite (117-110) dans un match qui a vu les locaux faire la course en tête de bout en bout. Leader de son équipe au niveau des points marqués, des rebonds pris et des passes décisives distillées durant les 48 minutes de jeu, le natif de Ljubljana est devenu rien de plus que le deuxième joueur le plus jeune de l’histoire de la NBA à réaliser un triple-double avec au moins 40 points au compteur (42 points, 11 rebonds et 12 passes), à 20 ans et 263 jours.

First Mav ever with a 40 point triple double...yep, Luka was outside of his mind.#MFFL | @luka7doncic pic.twitter.com/6Duz6jAdC7

— Dallas Mavericks (@dallasmavs) November 19, 2019





Seul le « King » a fait mieux que Doncic !



Premier joueur de l’histoire des Dallas Mavericks à réaliser une telle performance, Luka Doncic n’a pas amélioré le record en la matière pour 163 jours. Il reste ainsi dans les mains de l’idole de jeunesse du Slovène, un certain... LeBron James. L’actuel joueur des Los Angeles Lakers avait réalisé une telle performance à 20 ans et 100 jours le 9 avril 2005. A l’occasion de la victoire des Cleveland Cavaliers sur leur parquet face aux Milwaukee Bucks, le King avait compilé 40 points, 10 rebonds et 10 passes décisives. Avec cette performance, Luka Doncic a amélioré ses moyennes depuis le début de la saison à 29,5 points, 10,7 rebonds et 9,3 passes et, s’il parvient à maintenir le rythme d’ici la fin de la saison, il pourrait effacer des tablettes Oscar Robertson, seul joueur à avoir atteint ces totaux lors de la saison... 1961-1962.

👀 @luka7doncic (20 years, 263 days) becomes the 2nd-youngest player to record a 40-PT triple-double in @NBAHistory. The youngest was @KingJames (20 years, 100 days) on 4/9/2005.

Luka: 42 PTS, 11 REB, 12 AST

LeBron: 40 PTS, 10 REB, 10 AST pic.twitter.com/JhuN2Q9xm2



— NBA.com/Stats (@nbastats) November 19, 2019





Carlisle admiratif, Doncic savoure



A l’issue de la rencontre, l’entraîneur des Dallas Mavericks Rick Carlisle n’a pas pu cacher l’admiration qu’il voue à son jeune prodige. « Ce gars peut réaliser tout ce qu’il désire sur un terrain de basketball. Il est actuellement en train de vivre une de ces séries magiques, assure ce dernier dans des propos recueillis par le site officiel des Mavs. C’est quelque chose d’incroyable à voir, quelque chose d’incroyable à vivre. Nous, ses coéquipiers et moi, nous ne faisons que le suivre dans cette série. » Luka Doncic, pour sa part, a préféré savourer l’instant. « Ça donne l’impression qu’à chaque fois, il y a des statistiques dont vous ignorez l’existence, a déclaré le Slovène au site officiel de son équipe. C’est agréable à entendre. Je n’ai pas peur du moment et, après coup, c’était génial ! Je pense que tout est lié à la confiance, j’étais convaincu que ça allait rentrer. »

Même DeMar DeRozan, qui a tout tenté pour sortir les Spurs de la spirale infernale dans laquelle ils se trouvent (36 points, 8 rebonds, 4 passes) avec une huitième défaite sur les neuf derniers matchs pour le pire début de la saison de la franchise depuis 1996, n’a pu que saluer la performance de son adversaire du jour. « C’est un joueur incroyable, assure l’arrière des Spurs pour le site officiel des Mavs. Il faut le saluer pour ce qu’il a réalisé. Il est un joueur spécial à ce titre. » Le Slovène va maintenant devoir confirmer sur la durée.