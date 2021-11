Il semblerait que la saison de Milwaukee soit enfin lancée ! Les Bucks ont signé une troisième victoire d’affilée ce samedi contre Orlando (117-108) et remontent à la neuvième place de la Conférence Est. Les champions en titre n’ont pas vraiment été inquiétés par les Floridiens et ont mené de la cinquième à la dernière minute, avec un écart qui a grimpé jusqu’à +29 en fin de troisième quart. Milwaukee s’est un peu relâché en fin de match, laissant revenir le Magic à -5 à 17 secondes de la fin, mais les Bucks ont assuré aux lancers-francs. Les champions 2021 pourront dire un grand merci à leur MVP Giannis Antetokounmpo, auteur d’un énorme double-double : 32 points (8 sur 16 aux tirs, 15 sur 23 aux lancers-francs) et 20 rebonds, auxquels il faut ajouter 5 passes, 2 interceptions et 3 contres. Le Grec était partout, et a été bien aidé par Bobby Portis (24pts, 15rbds). Lundi, Milwaukee recevra une nouvelle fois Orlando. Le Magic est prévenu.