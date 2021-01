Le clasico NBA tient toujours ses promesses: après deux revers consécutifs, les Lakers se sont imposés samedi chez leurs rivaux historiques des Celtics, avec lesquels ils partagent le record du nombre de titres de champion (17 chacun), au terme d'un match à suspense.

Cette victoire très serrée (95-96) fait autant de bien à L.A. qu'elle fait mal à Boston, qui a manqué de s'imposer dans les dernières secondes et a perdu Marcus Smart sur blessure. A terre après un appui anodin au 4e quart-temps, ce dernier, en larmes, n'a pu s'appuyer sur sa jambe gauche pour regagner le vestiaire. Son club a évoqué une douleur au mollet, mais une rupture du tendon d'Achille était crainte. Il passera une IRM (imagerie par résonance magnétique) dimanche.

Après cette action, les Lakers en ont profité pour légèrement s'échapper au score dans le sillage d'Anthony Davis (27 pts, 14 rbds) et de LeBron James (21 pts, 7 passes). Mais Jayson Tatum (30 pts, 9 rbds) a permis à Boston de recoller à un point à 30 secondes du terme. En vain pour les C's: Kemba Walker, qui venait de contrer Davis, a ensuite manqué le shoot de la gagne et Daniel Theis sa claquette. Boston glisse au 5e rang à l'Est. Los Angeles reste 3e à l'Ouest.