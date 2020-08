S’il y a eu de la tension lors du match Mavericks-Bucks, il en a été de même lors de Nuggets-Jazz. Après avoir nettement dominé la rencontre, comptant jusqu’à 18 points d’avance dans le deuxième quart-temps, les coéquipiers de Rudy Gobert (22 points, 13 rebonds) se sont effondrés au retour des vestiaires après la mi-temps. Les Nuggets, emmenés par Nikola Jokic (30 points, 11 rebonds) et quatre joueurs au-delà de la barre des 20 points, ont renversé la table et touché du bout des doigts la victoire mais un 7-1 dans les derniers instants a envoyé les deux équipes en prolongation. Les joueurs de Denver ont démarré les cinq minutes supplémentaires tambour battant avec un 6-0 mais le Jazz s’est accroché et obtenu une deuxième prolongation qui, cette fois, s’est avérée fatale (134-132) malgré un dernier tir à trois points de Donovan Mitchell (35 points).