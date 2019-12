C’est qui le patron ? C’est Milwaukee ! Les Bucks sont la première équipe à atteindre le cap des 25 victoires cette saison, après leur succès 111-104 contre les Lakers dans le choc au sommet entre les deux meilleures équipes de la Ligue. Deux équipes qui avaient perdu leur dernier match (les Lakers à Indiana et les Bucks contre Dallas), mais qui alignaient la meilleure équipe possible ce jeudi au Fiserv Forum. La rencontre a plutôt tenu ses promesses, même si Milwaukee a mené au score quasiment de bout en bout. Portés par un excellent Giannis Antetokounmpo (34pts, 11rbds, 7pds, et un nouveau record en carrière à 3pts, avec 5/8), les leaders de l’Est ont compté jusqu’à 21 points d’avance en milieu de deuxième quart (un quart-temps remporté 42-29 !). Les Lakers, emmenés par leur duo de stars (21pts, 12rbds, 11pds pour LeBron James, 36pts, 10rbds, 5pds pour Anthony Davis) se sont accrochés et sont revenus à -8 en début de dernier quart. Mais le « Greek Freak » a remis son équipe sur le bon chemin, avec onze points marqués en huit minutes, et les Lakers n’ont jamais pu revenir à hauteur. Ils encaissent donc une deuxième défaite de suite, et tenteront à leur tour d’atteindre la barre des 25 victoires, contre Denver dimanche.

The best of The Greek Freak:





— Milwaukee Bucks (@Bucks) 34 PTS | 11 REB | 7 AST | 32 MIN. pic.twitter.com/zBTeHrnE7C — Milwaukee Bucks (@Bucks) December 20, 2019





Houston s'offre les Clippers !



Hasard du calendrier, un autre choc se déroulait jeudi, entre les Clippers et Houston, respectivement deuxième et quatrième de l’Ouest. Et ce sont les Rockets qui sont allés s’imposer 122-117 au Staples Center, dans un match riche en suspense. Les Californiens pensaient peut-être avoir fait le plus dur en menant de 17 points à la mi-temps, mais ils sont passés totalement à côté de leur troisième quart, perdu 36-18, si bien que les deux équipes étaient à égalité à l’entrée du dernier quart. Un dernier quart où les deux franchises ont mené tour à tour (+12 pour les Rockets puis +6 pour les Clippers). Mais les trois dernières minutes ont tourné en faveur des Texans, qui ont signé un 9-0 pour creuser un écart rédhibitoire. Russell Westbrook a battu son record de points sous le maillot des Rockets : 40 (plus 10 rebonds et 5 passes) à 13 sur 31 aux tirs (2/6 à 3pts). James Harden a quant à lui inscrit 28 points et délivré 10 passes. En face, Kawhi Leonard finit avec 25 points et 9 rebonds, et Paul George avec 34 points et 9 rebonds.







NBA - SAISON REGULIERE

Jeudi 19 décembre 2019

Atlanta Hawks - Utah Jazz : 106-111

>>> Stats de Rudy Gobert (UTA) : 37 minutes de jeu, 20 points (5 sur 9 aux tirs dont 0 tir à 3pts), 13 rebonds, 1 passe, 3 contres, 3 ballons perdus, 2 fautes



San Antonio Spurs - Brooklyn Nets : 118-105

>>> Stats de Timothé Luwawu-Cabarrot (BRO) : 22 minutes de jeu, 0 point (0 sur 5 aux tirs dont 0/2 à 3pts), 1 rebond, 1 contre subi, 1 ballon perdu, 3 fautes



Los Angeles Clippers - Houston Rockets : 117-122

Milwaukee Bucks - Los Angeles Lakers : 111-104