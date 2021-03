La star des Brooklyn Nets Kyrie Irving, en l'absence de Kevin Durant, sur le banc, et avec un James Harden en difficultés, a mené jeudi soir à New York son équipe à la victoire face aux Boston Celtics (121-109) en NBA, en marquant pas moins de 40 points, après la pause due au All-Star Game. Ancien joueur des Celtics, Irving n'a pas fait de détails face à son ancienne franchise, comme il l'avait déjà fait à Noël, passant alors 37 points à Boston. Éloigné des parquets depuis un mois par une blessure aux ischio-jambiers, Durant a manqué son 10e match d'affilée.

L'autre élément du "trident" star des Nets, Harden "The Beard", a flirté avec un triple-double (22 points, 10 rebonds et 8 passes décisives), mais a cumulé trop de pertes de balles (sept). Chez les Celtics, Jayson Tatum n'a pas été en reste, en marquant 31 points, tandis que Marcus Smith en passait 19 et que Daniel Theis finissait la rencontre avec 17 points et 8 rebonds. C'est Boston qui a pris l'ascendant au début du match. Alors qu'Harden était sur le banc, Irving a relevé le niveau de son jeu, marquant 18 points, afin que les Nets réussissent à mener de peu (58-55) à la mi-temps.

Au troisième quart-temps, Tatum a montré les crocs, permettant aux Celtics de reprendre l'avantage mais les Nets se sont repris dans le 4e pour finalement l'emporter, grâce notamment à Irving, auteur d'un panier décisif à trois points à deux minutes de la fin (116-109), suivi de de deux lancers-francs.