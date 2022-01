Cela pourrait être une finale NBA dans quelques mois. Ce samedi, Golden State recevait Brooklyn au Chase Center, et l'affiche a tenu toutes ses promesses, avec à la clé une victoire des Warriors sur le score de 110-106. Privés de Kevin Durant (genou) et James Harden (main) mais avec Kyrie Irving (32pts, 7rbds, 7pds), les Nets sont bien revenus après avoir été menés de 19 points dans le troisième quart. A 8'47 de la fin, ils menaient 88-86, mais les "Splash Brothers" leur ont fait beaucoup de mal dans le money-time.

Stephen Curry, toujours en difficulté longue distance (3 sur 10) a marqué 14 de ses 19 points dans le dernier quart, et Klay Thompson 9 de ses 16 points, dont un tir à 3 points décisif à douze secondes et demie de la fin, alors que Brooklyn était revenu à 104-103. Andrew Wiggins et Patty Mills terminent avec 24 points chacun lors de ce match qui marque la cinquième victoire de suite de Golden State et la quatrième défaite d'affilée de Brooklyn. Des Nets qui vont aller défier l'autre cador de l'Ouest mardi, Phoenix.