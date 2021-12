Tombé contre New York après être resté sept matchs sans perdre, Atlanta avait fait le déplacement dans l'Indiana avec en tête de relancer la machine. Les Hawks y sont parvenus (114-111) et Trae Young (33 points, 10 passes, 8 rebonds) n'y est évidemment pas étranger.



Le meneur All-Star de la franchise géorgienne aurait pourtant pu coûter cher à son équipe face aux Pacers de Malcolm Brogdon (27 points, 9 passes), dans la mesure où il a laissé échappé un ballon très important dans le money time. Heureusement pour "Ice Trae" et le sixième à l'Est, sans conséquence fâcheuse.