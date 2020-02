Sélectionné pour la première fois pour disputer le All-Star Game le week-end dernier, Trae Young avait encore des étoiles plein la tête au moment où son équipe recevait le Heat pour le retour aux affaires quotidiennes. Le meneur des Hawks a tout simplement signé son record en carrière (50 points, 8 passes, 2 rebonds) pour permettre aux siens de signer un succès qui aura mis longtemps à se dessiner. Chaud d’entrée, Young a annoncé la couleur dans ce match en passant 13 des 23 premiers points de son équipe. En face, malgré une défense poreuse, Miami peut compter sur sa force offensive pour mener à l’issue du premier quart-temps (34-30).



Adebayo se distingue

Mais toujours empêtré dans ses problèmes de défense, Miami continue de subir les assauts adverses avec des éléments comme Cameron Reddish et Kevin Huerter qui se mettent également en évidence dans le sillage de Young. Dans un match où les attaques prennent le pas sur les défenses, les hommes d’Erik Spoelstra s’en sortent malgré tout le mieux et sont devant à la pause (64-63). Le Heat reste sur sa lancée au retour des vestiaires et commence à prendre le dessus sur les Hawks grâce notamment à la grosse performance de Bam Adebayo, homme du match pour la franchise floridienne avec 28 points, 19 rebonds et 7 passes. Et avec une avance significative à la fin du troisième quart-temps (97-90), le Heat a toutes les cartes en main pour s’imposer dans ce match.



Le Heat s’écroule



Le dernier quart-temps est néanmoins le moment où Young décide d’entrer véritablement en action pour faire basculer cette rencontre. A la baguette et souvent à la finition des offensives d’Atlanta, il permet à son équipe de renverser le match. Malgré tout, le Heat ne se laisse pas abattre et compte une avance de 5 points à 90 secondes du terme. Subitement incapable de passer le moindre panier, la franchise floridienne va alors totalement s’écrouler et laisser son adversaire renverser la vapeur. Après un panier décisif de Reddish, c’est Young, comme un symbole, qui parachève le succès des siens sur la ligne des lancers francs (129-124).