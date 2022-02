Young, de retour après une blessure à l'épaule, a réussi six des 20 tirs à trois points d'Atlanta, le dernier donnant à Atlanta une avance de 122-113 à 37 secondes de la fin. "C'est un grand moment pour nous", a déclaré le meneur de 23 ans à propos de la huitième victoire d'Atlanta sur ses neuf derniers matches. Malgré cette sa première défaite depuis celle concédée contre Miami le 8 janvier, Phoenix conserve le meilleur bilan de la NBA, avec 41 succès pour 10 revers. Devin Booker a été une nouvelle fois au rendez-vous pour Phoenix avec 32 points alors que Mikal Bridges a ajouté 24 points et que Chris Paul en a marqué 18. Mais en face, John Collins et Kevin Huerter ont marqué 19 points chacun pour Atlanta.

Les Hawks occupent la 10e place de la Conférence Est --qui n'offre pas de qualification pour les play-offs-- mais sont en pleine ascension à l'approche du All-Star Game. "Nous n'avons pas commencé la saison aussi bien que nous le voulions, nous avons eu beaucoup de problèmes avec le Covid et des gars qui étaient absents", a rappelé Young. "Mais nous avons commencé à bien jouer, nous avons battu ce soir une excellente équipe qui était sur une bonne série et nous devons simplement continuer sur cette lancée".