Les Celtics, dominés par Philadelphie pour leur premier match de la saison, ont cette fois pu compter sur les 25 points de Jaylen Brown et Jayson Tatum, et sur les 22 points de Kemba Walker.

Du côté de Toronto, les efforts de Pascal Siakam (33 points, 8 rebonds) et Kyle Lowry (29 points, 7 passes).

Kemba Walker caught fire in the forth quarter to help us finish with a 112-106 victory over the Raptors. pic.twitter.com/in5oScW3KV