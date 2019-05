Toronto est toujours en vie. Dos au mur après les deux défaites concédées lors des deux premiers matches des finales de la Conférence est disputés dans le Wisconsin, les Raptors ont en effet préservé l’essentiel, dimanche, en parvenant à terrasser les Bucks, les hommes de Nick Nurse ayant toutefois eu besoin d’une double prolongation pour l’emporter 118-112. Et si cette victoire arrachée au bout du suspense entretient inévitablement l’espoir côté canadien, elle n’en demeure pas moins inquiétante pour les locataires de la Scotiabank Arena.

Tout semblait en effet réuni pour une victoire nette et sans bavure: un démarrage pied au plancher (18-7), un duo Leonard-Siakam efficace et surtout les difficultés des stars des Bucks, Giannis Antetokounmpo en tête. Car si l’intérieur grec a été monstrueux au rebond au point d’y signer un nouveau record en carrière avec 23 prises, dont deux rebonds offensifs cruciaux en fin de match, il a eu bien plus de mal offensivement comme en attestent ses 12 points à 5 sur 16 aux tirs et 8 pertes de balle. C’est certes toujours mieux que ses habituels lieutenants Khris Middleton et Eric Bledsoe, tous les deux auteurs d’un horrible 3 sur 16 aux tirs pour respectivement 9 et 11 points.

Le genou de Leonard siffle

Malgré ces difficultés, les Bucks ne sont pourtant pas passés loin de signer un casse retentissant dans l’Ontario, essentiellement grâce à George Hill et Malcom Brogdon, sortis du banc pour prendre le relais avec 24 et 20 points. Heureusement pour les Raptors, Kawhi Leonard veillait et malgré une gêne au genou, l’ancien Spur a de nouveau endossé le costume de sauveur en fin de match. S’il a manqué le panier de la victoire à la fin de la première prolongation, c’est en effet lui qui a scellé le sort de la rencontre au cours des cinq dernières minutes, y inscrivant 8 de ses 36 points à 11 sur 25 aux tirs en 52 minutes.

A ses côtés, malgré deux lancers francs cruciaux égarés en route dans les ultimes secondes du quatrième quart, Pascal Siakam n’a pas été en reste avec ses 25 points à 11 sur 23 aux tirs et 11 rebonds en 51 minutes. Marc Gasol a également pesé de tout son poids avec 16 points à 5 sur 10, 12 rebonds, 7 passes et 5 contres, de même que Norman Powell, auteur de 19 points en sortie de banc. Et il fallait bien ça pour faire oublier la discrétion de Kyle Lowry (11 points à 4 sur 7) et la faillite de Danny Green (3 points à 1 sur 9) et de Fred VanVleet (3 points à 1 sur 11). Charge à eux de remettre ça dès mardi lors du match 4 en espérant que le genou de Kawhi Leonard tienne. "Je me sens bien. Ce sont les playoffs et tout le monde souffre à ce moment de la saison. Il faut juste continuer à se battre", a tenu à rassurer l’ailier all-star à l’issue de la rencontre au micro d’ESPN.