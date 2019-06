Les Warriors voudraient enfin leur exploit qu’ils ne s’y prendraient pas autrement. Mais bien sûr, c’est surtout la folie Toronto qui subjugue plus que jamais la NBA. Pour leur première participation aux finales, les Raptors ont sorti un nouveau récital chez les doubles champions en titre, remportant le match 4 de plus de 10 points (92-105). C’est donc leur deuxième succès d’affilée à l’Oracle Arena. Et c’est aussi la troisième fois en quatre matches que Kawhi Leonard et ses coéquipiers affichent ce calme et cette complémentarité ébouriffants, dans tous les domaines.

Le retour de Klay Thompson, meilleur marqueur côté Warriors avec 28 points, n’a pas suffi à faire oublier la nouvelle absence de Kevin Durant, toujours blessé. Si la franchise de Golden State veut battre ce Toronto-là, il lui faudra être au complet. Et il faudra donc le faire trois fois de suite, dont deux au Canada. Et pourtant, il y a eu +11 Warriors dès le premier quart (23-12) ! Et encore +8 en fin de deuxième quart (44-36). Mais on n’est pas de la trempe de champions NBA, puisque c’est bien de ça dont il s’agit désormais pour les Raptors, sans retenir les leçons.

Leonard "ne joue pas pour être le héros"

Et les joueurs de Toronto sont rentrés dans les têtes de leurs adversaires, ne faisant rien de moins qu’une spéciale Warriors en survolant le troisième quart (remporté 37-21), celui-là même qui leur avait été fatal au match 2 en encaissant un 18-0 après la pause. Il y a d’abord eu Kawhi Leonard, qui enchaîne deux paniers à trois points dès la reprise (46-48). Puis Fred VanVleet pour recoller, également derrière la ligne (55-53), ou Marc Gasol toujours à trois points (58-59). Et Serge Ibaka qui enchaîne énorme contre et tir primé, lui aussi (61-64), avant de creuser l’écart un peu plus tard (63-71).

Enfin VanVleet, comme Kawhi Leonard au début du troisième quart, remet les Warriors sous l’eau avec un tir à trois points d’entrée de quatrième quart (67-82). Ce pauvre VanVleet qui, victime d’un coup de coude involontaire, finit avec le visage en sang, sept points de suture et une dent en moins (mais pas de commotion cérébrale)… Pas de quoi stopper l’état de grâce, qui se poursuit encore avec Ibaka et Kawhi Leonard, toujours à trois points (72-88), ainsi que Danny Green (76-91). En fin de partie, les hommes de Steve Kerr ne sont jamais revenus plus près qu’à -8 (89-97). Kawhi Leonard termine à 36 points, dont 5/9 à trois points, quand Stephen Curry se limite à 27 unités et un 2/9 à longue distance.

"Je ne joue pas au basket pour être le héros, je ne prends pas tous les tirs, rappelle à chaud le leader absolu des Raptors (sur RDS). Je joue pour gagner. On doit être patients, rester concentrés, limiter encore nos erreurs et jouer dur." Kyle Lowry, expression faciale aussi fermée et déterminée, parle quand même de "vivre le moment présent" pour lundi. "Il faudra profiter de notre foule pour être champions." La maturité est totale, Jurassic Park et le Canada sont en surchauffe… Tant que "KD" n’est pas là, les Raptors dansent.