Une nouvelle fois présent dans le cinq de départ, mercredi, à Detroit, Frank Ntilikina n’a pas démérité. Alors qu’il est le Knick à avoir le plus joué, le Français a en effet terminé avec 11 points à 5 sur 7 aux tirs, 4 passes et 3 contres en 39 rencontres.

Il en aurait toutefois bien plus pour éviter une nouvelle défaite aux Knicks, corrigés 122-102 pour ce qui constitue la septième défaite en huit matches de New York. Julius Randle et Marcus Morris Sr ont certes respectivement rendu 20 points à 8 sur 15 aux tirs et 18 unités à 7 sur 14, mais côté Pistons, Andre Drummond a livré un nouveau chantier dans la raquette avec 27 points à 12 sur 16, 12 rebonds et 7 passes, Markieff Morris l’épaulant avec 22 points à 7 sur 11. Mais il y a eu encore mieux en matière d’adresse avec les 24 points à 9 sur 9 de Tony Snell.