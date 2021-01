Tobias Harris, bourreau des Lakers: les Sixers de Philadelphie ont infligé aux champions NBA en titre leur première défaite de la saison à l'extérieur (107-106), mercredi soir dans le choc entre leaders des deux conférences. Il s'en est pourtant fallu d'un rien. Et sans Harris, auteur du tir de la gagne, à trois secondes de la fin, les Lakers l'auraient sans doute emporté à l'issue d'un beau retour. Menés de 12 points à 3 min 7 sec du buzzer, les coéquipiers de LeBron James ont ensuite inscrit 13 points d'affilée, prenant même la tête (106-105) à quelques secondes de la fin. Puis Harris est arrivé de la gauche, inscrivant le tir victorieux sur la tête d’Alex Caruso et douchant ainsi les espoirs des Californiens.

La faute de LeBron



Philadelphie stoppe ainsi la série de 10 victoires des Lakers depuis le début de la saison et permet au Utah Jazz, vainqueur face à Dallas (116-104) mercredi soir, de prendre la tête de la conférence ouest. Pour s'imposer les Sixers ont pu compter sur Harris, mais aussi sur Joel Embiid (28 points) et Ben Simmons, qui a réussi un triple-double avec 17 points, 11 rebonds et 10 passes décisives. "Certains pensaient que nous n'avions pas fait nos preuves. Mais nous, nous voulions nous confronter au champion. Pour voir où nous en étions vraiment", a déclaré Harris à l'issue du match.

Seule ombre au tableau: Embiid s'est fait une belle frayeur au troisième quart-temps, retombant lourdement sur le dos -- une partie du corps qui le fait souffrir depuis quelque temps - après avoir été poussé par James alors qu'il se relevait pour faire un dunk. Le pivot des Sixers, qui avait manqué le précédent match de son équipe précisément à cause de douleurs au dos, s'est relevé prudemment et a pu poursuivre la partie. James, malgré cette faute flagrante, n'a pas été sorti par l'arbitre. Le basket "est un jeu très dangereux", a ensuite déclaré le Camerounais. "Je vous garantis que si ça avait été moi, j'aurais probablement été expulsé du match".