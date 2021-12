Suspense insoutenable également entre Boston et Philadelphie dans le Massachusetts, où cette fois, la lumière n'est pas venue d'un shoot impossible à la sirène, mais d'un contre magistral, signé Robert Williams sur une ultime tentative de Georges Niang alors que les Celtics possédaient un tout petit point d'avance uniquement (88-87). Grâce à cette action défensive de grande classe, ce point suffi au bonheur de Jayson Tatum (26 points, 16 rebonds, record personnel) et de ses coéquipiers, qui confirment du même coup leur succès du début de semaine à Toronto. Malgré le double-double de Joel Embiid (13 points, 18 rebonds), toutefois très maladroit au tir (3 sur 17), les 76ers, quant à eux, rechutent et retombent à l'équilibre (11v-11d).