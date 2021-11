Après avoir manqué huit matchs pour cause de blessure aux abdominaux, LeBron James était de retour ce vendredi, pour le choc entre Boston et les Lakers. Mais il s’est fait chiper la vedette par Jayson Tatum. L’ailier de 23 ans a grandement contribué à la large victoire 130-108 des Celtics, en inscrivant 37 points (13 sur 26 aux tirs dont 4/9 à 3pts) et prenant 11 rebonds, sous les yeux de deux légendes de la franchise, Bill Russell et Paul Pierce. Les Lakers d’Anthony Davis (31pts, 6rbds) et LeBron James (23pts, 6rbds) ont mené pendant une grande partie de la première mi-temps, mais ils ont coulé durant la deuxième, encaissant un 33-21 puis un 37-26, face à un Tatum qui aura marqué 20 de ses 37 points en deuxième mi-temps, tout en restant sur le banc pendant les quatre dernières minutes.

« C’est un moment irréel de réussir ça devant Bill Russell, au vu de l’impact qu’il a eu sur la franchise et sur la NBA. Et c’est fou de voir Paul Pierce. Je me rappelle que je le regardais jouer et maintenant c’est lui qui me regarde », se réjouissait Tatum (bien aidé par les 22 points de Marcus Smart et les 21 de Dennis Schroder) à la fin du match. Les deux franchises sont désormais neuvièmes de leur Conférence respective. Pas forcément là où on les attendait…