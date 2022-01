Plus que jamais, les Warriors peuvent remercier Stephen Curry ! Pour la toute première fois dans sa carrière NBA démarrée en 2009, « Chef Curry » a offert la victoire à son équipe face aux Rockets avec un buzzer beater. Car, pendant l’essentiel de la rencontre, ce sont les joueurs de Houston qui ont fait la loi sur le parquet du Chase Center. Grâce à un collectif huilé et six joueurs au-delà des dix points au terme de la rencontre, Houston a eu un maximum de quinze points d’avance en toute fin de deuxième quart-temps.

Toutefois, grâce notamment à Jordan Poole (20 points) et malgré l’absence de Klay Thompson, les Warriors ont progressivement fait leur retard pour passer devant en fin de troisième quart-temps. Si les douze dernières minutes ont vu les Rockets repasser devant, c’est sur la toute dernière action et un « step back » inspiré que Stephen Curry (22 points, 12 passes) offre la victoire à Golden State (105-103). Un succès qui permet aux Warriors de rester au contact des Suns et de rester devant les Grizzlies, vainqueurs sur le parquet des Nuggets (118-122).