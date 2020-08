Il fallait peut-être qu'il n'y ait pas de public pour que ça arrive : oui, les Rockets savent défendre. Côté attaque, pas de souci non plus, mais on n'en doutait guère, et c'est Russell Westbrook qui assure le spectacle. Le meneur bondissant enchaîne un 36eme match de suite à au moins 20 points, et c'est lui qui a permis à Houston de s'offrir les Bucks (120-116), soit la meilleure équipe de NBA avec son bilan à 54-13. « Notre défense a été très importante, tout au long de la rencontre, se réjouit James Harden. Ils ont une bonne attaque, mais on a su mettre les stops dont on avait besoin. »



Fidèles à eux-mêmes offensivement, les joueurs de Mike D'Antoni ont envoyé... 61 tirs à trois points, record historique égalé (ils en ont rentré 21). S'ils ont su se réveiller assez tôt en terminant le premier quart sur un 21-5 pour prendre les devants (32-29), c'est surtout le « money time » qui a fait la différence : après un 7-0, les Bucks (toujours sans Eric Bledsoe ni Pat Connaughton, positifs au coronavirus) menaient de huit points à trois minutes de la fin (112-104). Mais c'était au tour de Houston d'enchaîner un 9-0 pour reprendre un point d'avance à une minute du terme. A 119-116 à 14 secondes du buzzer, c'est finalement Khris Middleton qui a manqué deux tirs à trois points pour essayer d'arracher la prolongation.

Antetokounmpo : « Normalement, le match est terminé »



Giannis Antetokounmpo peut être d'autant plus déçu qu'il a réussi un énième match de mammouth à 36 points, 18 rebonds et huit passes - seul joueur en 50 ans avec Kareem Abdul-Jabbar à afficher quinze matchs à 30 points, quinze rebonds et cinq passes : « Normalement, quand on mène de six points à deux minutes de la fin, le match est terminé, on ferme le jeu. On n'a pas su le faire, on devra s'en souvenir pour la suite. » Harden se satisfait encore (pour Associated Press) : « Les choses ne sont pas allées dans notre sens, on ne mettait pas les tirs, mais on s'est juste accrochés. »



Et il le fallait : c'est la première fois de l'histoire qu'une équipe s'incline malgré 110 points marqués et un adversaire maintenu à la fois à moins de 40% de réussite (39,6%) et à plus de 25 rebonds d'écart (65 à 36). Les 177 premières fois où ce scénario s'était produit, l'équipe dominante s'était imposée.