La saison des Warriors tourne au cauchemar. Déjà plombés par la longue indisponibilité de Klay Thompson, victime d’une rupture des ligaments croisés du genou gauche lors des dernières Finales, les Californiens devront en effet désormais faire sans leur maître à jouer, Stephen Curry, à son tour gravement blessé.

A terre après être parti à l’assaut du panier, le double MVP à en effet vu Aron Baynes et ses 120 kilos lui écraser la main gauche. Le verdict a été sans appel: incapable de tirer ses deux lancer-francs, Stephen Curry souffre d’une fracture de la main gauche et sera donc sur le flanc pour plusieurs mois, même si le meneur californien doit encore se soumettre à de nouveaux examens afin de déterminer si une opération est nécessaire.

Steph Curry heads to the locker room with an apparent wrist injury after taking a scary fall. pic.twitter.com/xt4fgp6Y4U — NBA on ESPN (@ESPNNBA) October 31, 2019

C’est dur pour tout le monde Monty Williams

"C’est dramatique", pouvait bien souffler Steve Kerr à l’issue de la rencontre avant d’exonérer Aron Baynes. "Il est venu nous voir à la fin du match pour savoir comment allait Stephen. Il était vraiment mal mais c’est juste pas de chance, comme ça peut arriver au basket ", a-t-il ajouté alors que son vis-à-vis se sentait "mal" pour lui. "Quand de tels joueurs, qui incarnent la Ligue, se blessent, c’est dur pour tout le monde", a renchéri Monty Williams.

C’est évidemment avant tout un coup dur pour les Warriors, déjà très mal embarqués avec une maigre victoire en cinq matches depuis le début de saison et des prestations le plus souvent confondantes. Même avec Stephen Curry, Golden State a ainsi complètement déjoué dans le premier quart, y encaissant un terrible 43-14. La faute notamment à Devin Booker, meilleur marqueur du match avec 31 points à 10 sur 21 aux tirs, et à Aron Baynes, qui a compilé 24 points à 7 sur 14, 13 rebonds et 7 passes. Le pire était pourtant à venir pour les Warriors...