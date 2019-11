Il y a des équipes, comme Toronto, qui adorent déjouer les pronostics. Les Raptors avaient décroché un sacre inattendu, face aux Warriors, en juin dernier, en offrant un titre historique au sport canadien. Dans une bien moindre mesure, ils ont récidivé en s'imposant dimanche soir à Los Angeles face aux Lakers (104-113), leaders de la Conférence Ouest. Histoire de confirmer un début de saison sans véritable accroc, malgré le départ de la star Kawhi Leonard.

Au-delà du MVP des Finales, il manquait pourtant du beau monde à Toronto, avec les blessures de Kyle Lowry et Serge Ibaka. Mais Pascal Siakam, désormais le leader de l'équipe, a tenu son rang (24 points, 11 rebonds), et il y a toujours dans ce collectif quelques individualités pour ressortir au bon moment, comme le meneur remplaçant Fred VanVleet (23 points, 10 passes), ou dimanche soir Chris Boucher (15 points et 3 contres en sortie de banc). Suffisamment pour résister aux efforts de LeBron James (13 points à 5/15, 13 rebonds, 13 passes) et Anthony Davis (27 points, 8 rebonds, 4 contres) et mettre un terme à leur série de 7 victoires consécutives.

Pour les Raptors, c'est la victoire la plus significative de la saison. Jusqu'ici, les "Dinos", battus à Boston et à Milwaukee, n'avaient dominé que des équipes qui sont loin de viser le titre (les Pelicans deux fois, Chicago, Detroit, Orlando et Sacramento). Avec désormais un bilan de 7 victoires et 2 défaites (seul Boston fait mieux sur toute la ligue), Toronto réalise un début de saison tout à fait cohérent, avec le petit supplément d'âme, toujours présent, qui permet d'espérer de belles choses pour la suite de la saison. Et justement, les Raptors enchaînent ce lundi soir avec un nouveau duel à Los Angeles, mais cette fois face aux Clippers... de Kawhi Leonard.