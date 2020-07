Toronto a parfaitement su négocier sa reprise. En effet, dans la nuit de vendredi à samedi, les Raptors, champions NBA en titre, sont venus à bout des Houston Rockets (94-83). Un match qui fait certainement partie de l'un des plus réussis, depuis le début de la préparation, en sachant que toutes les franchises ont désormais joué au moins une fois. D'entrée de jeu, Pascal Siakam ou bien encore Russell Westbrook se sont mis en évidence. Par la suite, ce dernier s'est toutefois fait plus discret. D'autres joueurs ont également su tiré leur épingle du jeu, comme Serge Ibaka, ou bien encore Kyle Lowry. Une victoire finale dont a bien pu profiter Nick Nurse, le coach des Raptors, qui fêtait là ses 52 ans. Chez les Rockets, James Harden était évidemment présent et il a finalement livré sa partition habituelle. En une vingtaine de minutes de jeu, le joueur a tout bonnement signé un double-double, avec un total de 24 points et de 10 passes décisives.