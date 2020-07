James Harden déjà en feu, un carton de très bon augure à la veille de la reprise, le tout face à un gros morceau comme Boston... La soirée avait tout pour être parfaite pour Houston, mardi soir à 24 heures du restart de la NBA à huis clos dans la bulle d'Orlando. Malheureusement pour les Rockets, une fausse note, et pas des moindres, est venue entacher cet ultime galop d'essai. Eric Gordon, l'une des pièces maîtresse du collectif texan (l'ancien joueur des Pelicans était d'ailleurs encore présent dans le cinq majeur mardi soir), s'est en effet tordu la cheville gauche au cours de ce match.

Et c'est sans son arrière titulaire que Houston s'apprête donc à reprendre la compétition officielle jeudi, avec un premier match au programme face aux Dallas Mavericks. Pour le reste, les Rockets n'ont pas connu le moindre accroc devant, certes, une équipe C des Celtics, le coach Brad Stevens ayant choisi de faire beaucoup tourner son roster à deux jours d'un redémarrage qui a réservé ni plus ni moins que la meilleure équipe de la Ligue les Milwaukee Bucks à ses joueurs. C'est donc une équipe de Boston qui avait laissé volontairement au repos des cadres aussi précieux que Kemba Walker, Gordon Hayward, Marcus Smart, Jaylen Brown, Jayson Tatum ou encore Kemba Walker, excusez du peu, qui s'est présentée mardi face aux Texans, et n'a pas mis longtemps à se faire croquer par Harden et ses coéquipiers.

En grande forme, le barbu s'est fait un immense plaisir de jouer les artificiers face à ces C's fortement démunis. Le meneur vedette de Houston a même fait un malheur, avec 35 points marqués en... 29 minutes de jeu, auxquels il convient d'ajouter 8 rebonds et 6 passes, et un déjà impressionnant 8 sur 13 sur les tirs de loin (10 sur 16 au total). Russell Westbrook (19 points, 8 passes, 6 rebonds) et Robert Covington (16 points, 4 sur 7 à trois points, 7 rebonds) se sont eux aussi attachés à pourrir la dernière soirée de scrimmage de Boston et de Vincent Poirier, très discret (5 points en 15 minutes, 6 rebonds), contrairement à son partenaire Carsen Edwards, très en vue (19 points, 5 rebonds, 4 passes).

Autre Frenchy sur les parquets mardi lors de cette ultime journée de préparation (aucun match n'a été programmé mercredi soir), Jaylen Hoard a marqué 4 points (2 sur 3 aux tirs) et pris 3 rebonds lors de la défaite de son équipe Portland face au Thunder de Darius Bazley (20 points). Par ailleurs, c'est à l'issue d'une prolongation que Philadelphie, emmené notamment par un Tobias Harris monstrueux (28 points, 11 rebonds), a eu raison de Dallas et de Luka Doncic (23 points, 7 rebonds, 6 passes).