Meilleure équipe de la saison NBA avant l’interruption pour cause de pandémie de coronavirus (53 victoires – 12 défaites), Milwaukee, quasiment assuré de finir en tête de la Conférence Est (sept victoires d’avance sur Toronto, huit matchs à jouer) a bien débuté sa série de « scrimmages » dans la bulle d’Orlando, avec une victoire 113-92 (47-41, mt) sur San Antonio. Face à des Spurs qui, sauf miracle, vont manquer les play-offs pour la première fois depuis 1997, d’autant qu’ils sont privés de LaMarcus Aldridge, les Bucks n’ont pas eu à forcer leur talent. Les Texans ont certes mené de six points dans le premier quart-temps, mais Milwaukee a rapidement repris les commandes, porté par un Giannis Antetokounmpo en forme (22pts en 22min), malgré une certaine maladresse longue distance (1 sur 5) et aux lancers-francs (3 sur 8). Brook Lopez (17pts) et Khris Middleton (16pts) ont également fait le boulot, pour donner jusqu’à 20 points d’avance à la franchise du Wisconsin à la fin du troisième quart, et finalement 21 au buzzer des 40 minutes. En face, c’est Lonnie Walker IV qui a terminé meilleur marqueur, avec 14 points. Lors de leur prochain match, samedi, Milwaukee jouera Sacramento et San Antonio sera opposé à Brooklyn.