Le choc entre le 2e de la conférence Ouest et son dauphin n’a pas eu lieu. Sans Ja Morant (cheville), ni Steven Adams (genou), les Grizzlies sont restés dans la rencontre pendant 30 minutes avant d’exploser à Sacramento. Tenir autant de temps face au rythme imposé par les Kings relevait déjà du petit exploit tant les Kings ont signé l’entame de match parfaite.

Les Californiens - Harrison Barnes (20 points) en tête - ont démarré la rencontre par… dix paniers convertis à 3-points sans en rater un seul. Ce 10/10 initial s’est terminé sur un exceptionnel 12/13 à la fin du premier quart-temps et 47 points inscrits (47-33). Mais les Grizzlies, à l’instar de Desmond Bane ou Jaren Jackson Jr., 40 points au total à eux deux, ont toutefois montré du cœur pour recoller à la pause (66-61). Et même prendre l’avantage dans les premières minutes du troisième quart-temps.

Insuffisant pour contenir la fougue californienne qui a recommencé à se manifester. Alors que les deux équipes étaient à égalité à 18 minutes de la fin (80-80), Sacramento va terminer la rencontre sur un terrible 53-20 ! Avec notamment ce 16-0 au cœur d’un dernier quart-temps totalement dominé par les Kings (33-10).

Parmi les belles prestations, on retient celles de Trey Lyles (24 points), de Keegan Murray (20 points), de Malik Monk (13 points, 9 rebonds et 8 passes) ou encore des leaders De'Aaron Fox (17 points et 10 passes) et Domantas Sabonis (14 points, 11 passes et 10 rebonds) qui ont tout de même perdu beaucoup de ballons.