Les 76ers ont véritablement de la ressource. Dans la nuit de dimanche à lundi, dans le cadre de la saison régulière de NBA, Philadelphia a disposé des Indiana Pacers (119-110). Pourtant, les actuels leaders du classement de la conférence Est étaient privés de leur homme fort, à savoir Joel Embiid. Et pourtant, malgré cette absence de poids, c'est donc bel et bien Philly qui a eu le dernier mot. Cependant, cette rencontre ne fut pas forcément aisée pour les visiteurs. Pour preuve, durant la majeure partie de celle-ci, ils ont même été contraints de courir après le score. Leur retard est même monté jusqu'à +20 (95-75), en toute fin de troisième et avant-dernier quart-temps. Petit à petit, Philadelphia a donc fait son retard pour ensuite repasser devant et s'imposer, au final, avec une avance de +9 (119-110). Un renversement de situation intervenu en toute fin de quatrième et dernier quart-temps. Pour la première fois, les 76ers ont réussi à gagner une rencontre sans Embiid. Le tout sous la houlette notamment de Tobias Harris, meilleur marqueur de sa franchise et de la rencontre (27 points).