A San Francisco, les Spurs ont dominé leur sujet, bien aidés par les 53 points inscrits par son duo Patty Mills-LaMarcus Aldridge.

Dans la nuit, LeBron James et Luka Doncic ont eux aussi assuré le spectacle à l’American Airlines Center, lors que la victoire des Lakers 119-110 (après prolongation) contre les Mavericks de Dallas. Le premier a terminé en triple-double (39 points, 12 rebonds, 16 passes), tout comme le second (31 points, 13 rebonds et 15 passes).