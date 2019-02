Inattendu. Menés de 18 points dans le premier quart-temps, deux jours après une fessée retentissante à Indianapolis, et forcément chamboulés par les rumeurs de transfert, puisque leurs dirigeants voulaient envoyer une bonne partie de l’effectif aux Pelicans en échange d’Anthony Davis, les Lakers ont réussi un gros coup jeudi soir à Boston.

LeBron James (28 points, 12 rebonds et 12 passes) et ses partenaires se sont imposés à la toute dernière seconde dans le Massachusetts, grâce à un tir au buzzer de Rajon Rondo (128-129). Acclamé par son ancien public lors de la présentation des équipes, même s’il porte désormais le maillot du grand rival, l’expérimenté meneur (17 points, 10 passes et 7 rebonds), qui a notamment recroisé Kevin Garnett, a éteint le TD Garden après avoir récupéré le ballon suite à un contre d’Al Horford sur Brandon Ingram.

La 8e place dans le viseur

Un premier "buzzer-beater" en carrière qui permet aux Angelenos, également portés par Kyle Kuzma (25 points), de repasser en positif (28 victoires et 27 défaites) et de se rapprocher ainsi de la 8e et dernière place qualificative pour les playoffs. Du côté des Celtics, qui restaient eux sur 5 victoires consécutives, Kyrie Irving finit avec 24 points, 8 passes et 7 rebonds.

Et Jayson Tatum, au cœur des tractations pour récupérer… Davis l’été prochain, compile 22 points et 10 rebonds. Ils cèdent la 3e place de la Conférence Est aux Pacers, après une défaite méritée à en croire leur entraîneur. "Je pense que les dieux du basket ont récompensé la bonne équipe", a ainsi avoué Brad Stevens en conférence de presse.