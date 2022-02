Pour son retour, le Rising Stars Challenge s’est offert un coup de jeune. Alors que les meilleurs jeunes joueurs américains affrontaient ceux venus des quatre coins du monde lors d’un match lors des six dernières éditions, la soirée mettant en valeur les futures stars de la NBA a proposé quelque chose de différent en ouverture du All-Star 2022. En effet, si les meilleurs « rookies » (joueurs de première année) et « sophomores » (joueurs de deuxième année) étaient conviés, ils ont été rejoints par les meilleurs éléments de l’Ignite, équipe de développement engagée dans la G-League. Les 28 joueurs concernés ont été répartis dans quatre équipes représentant Rick Barry, Isiah Thomas, Gary Payton et James Worthy. Après deux demi-finales dont le vainqueur était le premier à 50 points, la finale a offert le titre à la première équipe atteignant 25 points.

Le Team Isiah et le Team Barry en finale d’un souffle

La première demi-finale, opposant l’équipe d’Isiah Thomas à celle de James Worthy, a fait place au spectacle avec Jalen Green (20 points) et Jalen Suggs (16 points) qui ont frappé les premiers pour le Team Worthy. Le Team Barry, de son côté, a pu compter sur Saddiq Bey (16 points) et Isaiah Stewart (10 points) pour résister et revenir d’un retard de dix points. Sur la ligne des lancers francs, Jalen Suggs a eu la balle de match pour le Team Worthy mais ce dernier a tremblé et manqué la cible avant de se mettre à la faute sur Desmond Bane (10 points). Convertissant ses deux lancers-francs, il a offert la victoire à sa formation (50-49). Après un match aussi intense, l’équipe de Rick Barry et celle de Gary Payton ont offert un tout autre scenario.

En effet, ces deux formations n’avaient qu’une seule chose en tête, la victoire, et se sont rendu coup pour coup. Grâce à Jaden McDaniels (12 points), le Team Payton a pris le meilleur départ puis Bones Hyland (10 points) a inscrit huit unités de suite pour offrir un avantage de sept longueurs à sa formation. C’est alors que Cade Cunningham (13 points) et Evan Mobley (13 points) sont sortis de leur boîte pour infliger un 10-0 à leurs adversaires et reprendre la main au tableau d’affichage. Jea’Sean Tate (7 points) a finalement offert la victoire au Team Barry (50-48).

Cunningham mène le Team Barry à la victoire

Avant la finale, un « Clutch Challenge » a été organisé, durant lequel quatre équipes de deux joueurs avaient pour objectif de reproduire des actions marquantes de l’histoire de la NBA, qui fête cette saison ses 75 ans. A ce petit jeu, Tyrese Haliburton et Desmond Bane se sont montrés les plus forts, complétant l’objectif en un peu plus de 39 secondes. Cet entracte vite expédié, le Team Isiah et le Team Barry se sont retrouvés pour la finale de ce Rising Stars Challenge, avec l’objectif d’être le premier à 25 points. Conscients qu’il ne fallait pas perdre de temps, le Team Isiah a démarré tambour battant, avec Precious Achiuwa (12 points) qui a permis à sa formation de creuser un écart de six points.

Toutefois, Jae’Sean Tate (5 points) et Alperen Sengun (3 points) ont permis au Team Barry de s’accrocher. C’est alors que le Team Isiah a perdu le fil de la rencontre et permis à Cade Cunningham (5 points) de rapprocher son équipe à un point de la victoire. Sur un lancer franc, Franz Wagner (3 points) a mis un terme au suspense et offert le premier Rising Stars Challenge « new-look » au Team Barry. Influent sur les deux rencontres, avec un total de 18 points, 7 rebonds et 9 passes, Cade Cunningham a été élu MVP de la soirée.