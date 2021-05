Cinq longues semaines. 18 matchs. Voilà tout ce qu’a manqué James Harden. Une éternité pour le joueur de 31 ans qui n’avait jamais été autant éloigné des parquets dans sa carrière ! L’Américain a dû soigner sa blessure aux ischios-jambiers durant ce laps de temps interminable avant de pouvoir effectuer son grand retour. Ce qu’il a fait contre les Spurs, avec réussite.



Pour la première fois depuis le 5 avril dernier, on a revu James Harden en compétition sur le parquet. Bon, il a aussi quand même fallu attendre un peu pour le voir évoluer sur le parquet de Brooklyn. Steve Nash l’a en effet fait débuter sur le banc par précaution. Une place de sixième homme que l’ancien des Rockets n’avait plus connu depuis… 2012 et sa dernière saison au Thunder.

Remplaçant pour la première fois depuis 2012

James Harden goes for 18 PTS, 7 REB, 11 AST in his return to action, pacing the @BrooklynNets win vs. SAS! #BrooklynTogether pic.twitter.com/30d3gUrXFX

— NBA (@NBA) May 13, 2021





Dans la peau d’un remplaçant pour la première fois depuis son trophée de meilleur sixième homme glané il y a maintenant presque dix ans, James Harden est entré à la 15eme minute. Tout se passait bien jusque-là pour Brooklyn, privé de Kyrie Irving, forfait après avoir reçu un coup au visage. Décidément, si Kevin Durant était bien là, il faudra encore attendre pour revoir en même temps les trois superstars des Nets qui n’ont disputé que 7 matchs ensemble cette saison... Bref, les Nets avaient pris les commandes (18-12), avaient même pris le large (31-16) avec un Mike James en feu en attaque et menaient confortablement à l’issue du premier quart-temps (35-20). Mais San Antonio s’est rebiffé en revenant à 44-40 et Harden a foulé à nouveau un parquet.

Harden-Green, ça matche !



« The Beard » a signé un retour appliqué et tout en sobriété. Il a vite retrouvé ses marques et en a profité pour faire jouer les autres, comme Jeff Green. Il reste évidemment des traces de leurs passages communs à Oklahoma City et Houston… Leur entente fait merveille et Brooklyn remet de la distance (55-46). Puis 57-51 à la pause.

Plenty to choose from, but yeah, this impossible @JHarden13 pass...



🎥 @MaimonidesMC Play of the Game pic.twitter.com/1B0FJV0uRe

— Brooklyn Nets (@BrooklynNets) May 13, 2021





Harden retrouve le banc au retour des vestiaires, mais revient vite sur le terrain après avoir constaté l’adresse extérieure de Landry Shamet (71-61). Le MVP 2018 signe un premier « step-back » à 3 points après une série de quelques dribbles puis lance un 7-0 qui offre 16 longueurs d’avance (80-64). Harden ne relâche pas ses efforts, sert encore Green avec brio, et plante un nouveau tir primé, en obtenant la faute, ce qui fait se lever le banc des Nets.

Harden : « Sixième homme, je maîtrise aussi »



La star reste sur le parquet - il faut bien retrouver du rythme et des sensations hein - propulse Durant (14 points, 7 passes, 7 rebonds) au dunk et s’en va gonfler sa feuille de stats. Brooklyn gère et l’emporte confortablement (128-116). La première position de la Conférence Est reste dans le viseur même si cela ne sera pas simple (46 victoires - 24 défaites pour les Nets, 47-22 pour Philadelphia). Convaincant pour son grand retour, Harden conclut avec 18 points, 11 passes et 7 rebonds. « Sixième homme, je maîtrise aussi. J'ai reçu un trophée pour ce rôle », a réagi le barbu, précieux défensivement (2 contres, 2 interceptions).