Particulièrement en vue lors de la pré-saison, Tyler Herro continue d’épater. Nouvel exemple ce mercredi avec la réception des Hawks au terme de laquelle le rookie du Heat a terminé meilleur marqueur des siens avec 29 points et un très réussi 7 sur 9 aux tirs en sortie de banc.



L’ancien Wildcat n’a toutefois pas été le seul à briller dans les rangs floridiens puisque Jimmy Butler, pour son premier match avec Miami, et Goran Dragic ont tous les deux rendu 21 points, Bam Adebayo compilant quant à lui 17 points et 10 rebonds. De quoi permettre au Heat de passer une soirée tranquille conclue par une victoire 112-97.



Chez les Hawks, John Collins a pourtant terminé meilleur marqueur de la rencontre avec 30 points à 10 sur 17 aux tirs mais l’intérieur était trop seul, Trae Young étant contraint de sortir dès le deuxième quart en raison d’une entorse à la cheville.