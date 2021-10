Lors de cette soirée marquée par l'hommage rendu à Joakim Noah, Chicago a pourtant eu le ballon dans les dernières secondes pour pouvoir aligner une cinquième victoire de rang (en cinq matchs) et rester la seule équipe invaincue de sa conférence. Malheureusement pour les hommes de l'Illinois, DeMar DeRozan, pourtant précieux dans ce match (20 points), a complètement raté son tir, ruinant du même coup tous les efforts de son équipe, qui venait de passer un 12-0 aux Knicks marqué notamment de la griffe de Zach Lavine (25 points), Nikola Vucevic (22 points) et à qui seul ce dernier panier a manqué pour la gagne. New York est passé tout près de perdre ce match qu'il a longtemps eu en main. Evan Fournier, pas dans un grand soir (10 points, 3 rebonds, 1 passe à 4 sur 14 aux tirs) et les Knicks se sont fait peur. Cela ne les a pas empêchés pour autant de confirmer leur carton de mardi contre Philadelphie et de gâcher du même coup la "Joakim Noah Night", portés de nouveau par leurs hommes forts du moment : Kemba Walker (21 points), RJ Barrett (20 points) et l'incontournable Julius Randle, passé tout près d'un triple-double (13 points, 16 rebonds, 9 passes).