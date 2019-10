Warriors et Lakers ne se quittent plus. Pour la troisième fois depuis le début de la pré-saison, les deux équipes se faisaient en effet face, mercredi soir. Et pour la troisième fois, ce sont les Angelinos qui l’ont emporté, s’imposant cette fois dans les grandes largeurs (126-93).

Privés de Stephen Curry, mis au repos, les derniers finalistes NBA ont bien vu D’Angelo Russell prendre le relais avec 23 à 8 sur 17 aux tirs en 27 minutes mais en face LeBron James et Anthony Davis n’ont pas été en reste, le premier compilant 18 points à 6 sur 9 et 11 passes décisives en 25 minutes et le second flirtant avec le triple-double en rendant 8 points, 10 rebonds et 8 passes en 26 minutes.

Et LeBron James n’a pas oublié de faire le spectacle. En atteste, la passe aveugle délivrée dans le troisième quart pour Brandon Ingram. Parti au cercle mais entouré de deux adversaires, le quadruple MVP trouve le moyen de lancer la balle par-dessus son épaule pour parfaitement servir son partenaire. Qui a eu le bon goût de rentrer sa tentative…