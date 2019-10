Comme lors de leur premier affrontement en Chine, les Nets ont dominé les Lakers samedi à Shenzen (91-77).

Un match de pré-saison où LeBron James (6 points, 4 rebonds et 3 passes) et Anthony Davis (6 points, 3 rebonds) n’ont joué que 12 minutes chacun, ce dernier ayant été touché au pouce droit avant de se faire strapper et de prendre place sur le banc.

Caris LeVert (22 points et 5 rebonds) termine meilleur marqueur du match, pour une équipe de Brooklyn encore privée de Kyrie Irving.