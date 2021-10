La NBA avait bien fait les choses. Pour débuter la longue série de rencontres de pré-saison, elle avait choisi Lakers-Brooklyn en match d'ouverture, ce dimanche au Staples Center. Sur le papier, cette affiche pourrait être une finale, mais dans les faits, la plupart des superstars n'étaient pas sur le terrain, et l'affiche a perdu un peu de sa superbe. Au final, les Nets se sont imposés 123-97 en Californie, à l'issue d'un match auquel Kevin Durant, Blake Griffin, James Harden, Kyrie Irving, Patty Mills, Carmelo Anthony, LeBron James et Russell Westbrook n'ont pas pris part. Impossible d'en tirer des enseignements, donc. Si les Lakers ont mené 3-0 grâce à Anthony Davis, la seule superstar présente sur le parquet (6pts au total en 11min), Brooklyn a ensuite pris les commandes et a mené ce match de bout en bout. Les hommes de Steve Nash ont pourtant attendu le dernier quart-temps, remporté 39-16, pour faire la différence, car ils ne menaient que 84-81 à la fin du troisième quart.



Deux Français sur le parquet



C'est Cam Thomas, drafté en 27eme position par les Nets, qui termine meilleur marqueur de la rencontre, avec 21 points à 7 sur 14 aux tirs. Côté Lakers, Malik Monk, arrivé cet été de Charlotte, finit quant à lui avec 15 points à 6 sur 12. Deux Français étaient également sur le parquet en ce tout premier de pré-saison. Sekou Doumouya, qui va tenter de se relancer à Brooklyn après deux saisons moyennes à Detroit (mais il n'a que 20 ans, rappelons-le) a été très bon, avec 11 points marqués à 100% de réussite aux tirs (3/3) et aux lancers-francs (5/5). Joel Ayayi, lui aussi né en 2000 et arrivé chez les Lakers cet été grâce à un contrat two-way (qui permet de faire des allers-retours entre la NBA et la G-League) après quatre ans à la fac de Gonzaga, a été bien plus discret : 2 points et 1 passe en 14 minutes. La pré-saison se poursuit ce lundi avec neuf matchs au menu. Les Lakers rejoueront quant à eux mercredi à Phoenix et les Nets vendredi contre Milwaukee.







NBA / PRE-SAISON

Dimanche 3 octobre 2021

Los Angeles Lakers - Brooklyn Nets : 97-123

>>> Stats de Sekou Doumbouya (BRO) : 13 minutes de jeu, 11 points (3/3 aux tirs dont 0 tir à 3pts, 5/5 aux lancers-francs), 4 rebonds, 1 passe, 1 interception, 1 ballon perdu, 1 faute

>>> Stats de Joel Ayayi (LAL) : 14 minutes de jeu, 2 points (0/2 aux tirs dont 0/1 à 3pts, 0 lancer-franc), 1 passe, 1 ballon perdu, 2 fautes