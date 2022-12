Jamal Crawford et Michael Jordan ne sont plus seuls à avoir franchi la barre des 45 points à 38 ans et plus... LeBron James est devenu le 3e joueur cette nuit, et pour que les choses soient encore plus belles, la star des Lakers a réalisé cet exploit le soir de son anniversaire !

Face aux Hawks, le quadruple champion NBA signe carrément l'un de ses meilleurs matches sous les couleurs des Lakers avec 47 points, 10 rebonds et 9 passes ! Dans son sillage, les Lakers s'imposent 130-121 à Atlanta, et LeBron est fier d'avoir réalisé cet exploit devant sa maman Georgia et son épouse Savannah. "Elles étaient là avant même que j'entame cette 20e saison. Elles sont mes pierres angulaires pour tout ce que je fais. C'était très cool de les avoir au premier rang, pour mon anniversaire et les fêtes de fin d'année."

Auteur de 16 points dans le seul 4e quart-temps, LeBron a éclaboussé la rencontre de toute sa classe, et l'intéressé assure qu'il se sent comme un gamin sur le terrain. "Il y a des moments, lorsque je suis sur le terrain, où je me sens à nouveau comme un gamin. C'est clair" assure-t-il. "Je me sens mieux qu'à 18 ans. Je ne savais pas ce que j'allais devenir à 18 ans... Mais je savais juste que si je continuais à travailler et si je restais fidèle au sport, je pourrais devenir l'un des plus grands joueurs de l'histoire. J'y ai toujours cru".

Pour la petite histoire, LeBron n'a pas battu son record de points un soir d'anniversaire, puisqu'il avait planté 48 points le jour de ses 25 ans. Le record sera difficile à battre puisqu'il appartient à Shaquille O'Neal avec 61 points le soir de ses 28 ans.