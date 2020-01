18 secondes. En déplacement à Toronto jeudi soir, les Blazers auront, en tout et pour tout, mené 18 secondes lors de ce match face aux Raptors, qu’ils ont finalement remporté 101-99, grâce à un panier de Carmelo Anthony à un peu plus de quatre secondes de la fin du match. "Avec un joueur comme lui, c’est juste une question d’opportunité, a apprécié son coéquipier Damien Lillard. Une fois qu’il était en place et que je l’ai vu s’élever, j’ai su que ça rentrait."



Une véritable habitude pour un Melo toujours aussi "clutch", qui a battu au passage un record de Kobe Bryant. Sur les 20 dernières saisons, il est ainsi devenu le joueur à avoir inscrit le plus de paniers décisifs (17 contre 16 pour Bryant) dans les cinq dernières secondes d’un match, que ce soit lors du quatrième quart ou en prolongation. "J’apprécierai toujours ces moments. Quand vous avez la chance d’en vivre un, il faut en profiter, savourait-il ensuite. Tout au long de ma carrière, j’ai toujours été le gars qui prenait ces tirs-là. J’en ai inscrit beaucoup mais j’en ai aussi raté beaucoup. Mais il faut être prêt à assumer ses responsabilités et à prendre ce tir."



Il l’a donc pris, et réussi, pour finir meilleur marqueur du match avec 28 points, assortis de 7 rebonds, deux interceptions et une passe, et permettre ainsi à Portland (16 victoires et 22 défaites) de compléter son comeback face aux champions en titre (24-13), emmenés par Kyle Lowry (24 points et 10 passes). Les Blazers, qui n’avaient mené que lors du premier quart, ont commencé leur remontée à la fin du troisième quart, après la première expulsion en carrière de Kent Bazemore, qui aura servi d’électrochoc, reconnaissait Lillard. Un meneur auteur, avec Anthony, des 13 derniers points de son équipe, qui va tenter de confirmer ce succès jeudi à Minneapolis.

Clutch Melo



His game winner broke his tie with Kobe for most go-ahead FGs in the final 5 secs of the 4th quarter/OT in the last 20 seasons. pic.twitter.com/3t7AToDAdr

— SportsCenter (@SportsCenter) January 8, 2020