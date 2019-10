Mené de 15 points à l’issue du premier quart, Portland n’en est pas moins venu à bout de Dallas, dimanche, dans le Texas, les Blazers l’emportant finalement 121-119 après avoir fait son retard dans le troisième acte.

Et une fois encore, les Blazers ont pu compter sur la verve du tandem Damian Lillard-CJ McCollum, le premier terminant avec 28 points à 10 sur 20 aux tirs malgré un 1 sur 7 à trois points et le second terminant meilleur marqueur de la rencontre avec 35 points à 13 sur 26. Mais dans leur sillage, Rodney Hood a également été précieux avec 20 points à 8 sur 12 aux tirs, Hassan Whiteside ajoutant 14 rebonds.

Et il fallait bien ça face à des Mavs, qui avaient remporté leurs deux premiers smatches de la saison, et qui ont été emmenés par les 32 points à 11 sur 23 aux tirs de Kristaps Porzingis et les 29 points à 8 sur 22, 12 rebonds et 9 passes de Luka Doncic.