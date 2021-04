Cela commençait à devenir inquiétant. Battus cinq fois consécutivement, chez les Hornets puis face aux Clippers, aux Nuggets et aux Grizzlies (X2), les Blazers avaient vu s’éloigner la sixième place de la conférence Ouest, synonyme de qualification directe pour les play-offs alors que les équipes classées du septième au dixième rang devront en passer par un play-in.



Une sixième place dans le viseur des joueurs de l’Oregon, vainqueurs avec la manière à Indianapolis mardi soir (133-112), et qui, avec un bilan de 33 succès et 28 revers, ne sont qu’à une victoire des Mavericks (34-27). Et si les Pacers étaient diminués en raison des absences de Domantas Sabonis et de Myles Turner, cela ne les a pas empêchés de d’abord mener la vie dure aux visiteurs.

Anfernee Simons comme Klay Thompson

Notamment grâce à Malcolm Brogdon, auteur de 14 points dans le premier quart. Mais Damian Lillard ne l’entendait pas de cette oreille. "Je me suis dit : « Il est pour moi »", a ensuite commenté le meneur, qui a littéralement asphyxié son homologue en défense. Et Brogdon n’a ensuite réussi à inscrire que 4 points. Après avoir fait amende honorable suite à la dernière défaite des siens, Lillard termine avec 23 points et 6 rebonds.



Jusuf Nurkic (11 points et 10 rebonds) et Robert Covington (15 points et 11 rebonds) ont terminé avec un double-double et CJ McCollum a lui ajouté 20 points, mais le grand bonhomme de cette rencontre aura indéniablement été Anfernee Simons. Sorti du banc, le jeune arrière (21 ans) a inscrit ses 9 premiers tirs à 3 points, ce qu’aucun joueur NBA n’avait réussi à faire depuis Klay Thompson en janvier 2019.

Il terminera finalement meilleur marqueur du match, avec un 9/10 derrière l’arc et un total de 27 points. Une performance qu’il serait bien inspiré de reproduire dans le sprint final, et pourquoi pas dès le prochain match à Memphis, chez des Grizzlies qui les talonnent au classement (31-29).