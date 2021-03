Troisième victoire de suite pour Denver qui, après New Orleans et Atlanta, avait droit à un affrontement plus redoutable, en recevant Philadelphia, leader de la Conférence Est, mais ce ne fut pas un problème. Les Nuggets l'ont emporté 104-95, au terme d'un match qu'ils ont mené de bout en bout. Avec seulement neuf joueurs, Denver est parvenu à maîtriser sans trop de problèmes des 76ers toujours privés de Joel Embiid. Après un premier quart-temps de feu, remporté 44-22, les joueurs du Colorado avaient déjà fait la différence. L'écart a été moins large dans les autres quarts-temps (68-55 à la mi-temps, 88-71 à la fin du troisième quart), mais Philadelphia n'a jamais été en mesure de revenir. Jamal Murray a été le grand artisan de cette victoire, avec ses 30 points et 6 rebonds, et il a été bien aidé par Michael Porter Jr (27pts, 12rbds) et Nikola Jokic (21pts, 10rbds, 5pds). En face, les 76ers, avec seulement 42,7% de réussite aux tirs, n'ont vu aucun de leurs joueurs dépasser les 13 points (13 pour Tyrese Maxey).