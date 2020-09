Nouveau miracle pour Toronto dans cette demi-finale de Conférence Est décidément dingue contre Boston. Encore passé tout près de l’élimination, le champion en titre a senti le vent du boulet avant d’arracher un match 7 face aux Celtics après sa victoire de mardi soir presque venue d’ailleurs à l’issue de… deux prolongations (125-122). Et si dans le match 3, c’est un shoot longue distance d’Anunoby qui avait évité la sortie aux Raptors, cette fois, les Canadiens s’en sont remis à un panier là aussi assez improbable de Kyle Lowry, l’homme du match (33 points à 12 sur 20 dont 6 sur 10 à trois points, 8 passes, 6 rebonds), alors qu’il ne restait plus que douze secondes à jouer dans la deuxième prolongation.

Un dénouement presque inimaginable une nouvelle fois sachant que Toronto, malgré les efforts de Fred Van Vleet (21 points, 9 rebonds, 7 passes) ou encore Norman Powell (23 points) en sortie de banc, avait compté jusqu’à douze points de retard dans le deuxième quart-temps (41-29), s’est de nouveau retrouvé à courir après le score dans le quatrième mais est tout de même parvenu à pousser les C’s et Jaylen Brown (31 points, 16 rebonds), Jayson Tatum (29 points, 14 rebonds et 9 pases), Marcus Smart (triple-double 23 points, 11 rebonds, 10 passes) and Cie en prolongation sans avoir marqué le moindre point durant les quatre dernières minutes de ce dernier quart-temps du temps réglementaire. En NBA comme ailleurs, un champion ne meurt jamais.